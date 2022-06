Tuffo nella fontana, manager austriaco si scusa. Il Comune: «Nessuno sconto»

Continua a far discutere il tuffo nella fontana di Piazza Marconi a Valdobbiadene ad opera del manager austriaco Karl Loizenbauer. Dopo il video, diventato virale online, sono arrivate le scuse ufficiali del turista al sindaco Luciano Fregonese.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il manager austriaco si sarebbe giustificato scrivendo di aver bevuto un po' troppo Prosecco e di non sapere fosse proibito tuffarsi nella fontana. "Visto che la piazza era semideserta ho pensato non avrei disturbato nessuno". L'amministrazione comunale non sembra essere però intenzionata a dimenticare l'accaduto: sindaco e consiglieri comunali sono pronti a sanzionare il manager e, in aggiunta, il Comune starebbe preparando anche un'ordinanza "ad hoc" per vietare espressamente i tuffi nelle fontane del paese, come quelle già varate da città come Milano, Roma e Firenze.