Sfreccia a 119 km/h in pieno centro abitato: stangato un automobilista

Nella giornata di ieri, durante una delle azioni di controllo della velocità sul territorio da parte della polizia locale, sono state rilevate varie infrazioni di veicoli che superavano abbondantemente i limiti di velocità imposti. Il caso più eclatante è stato quello rilevato verso le ore 15.30 quando è stata accertata una velocità superiore a 119 km/h detratta la tolleranza di legge (per l'esattezza 126 km/h sul display). Nel dettaglio, si è trattato di un'Alfa Romeo che stava attraversando Via Sambughè nei pressi del civico 170, procedendo verso il centro della frazione (da est verso ovest), una zona di centro abitato con il limite di 50 km/h. Per questo, motivo l'automobilista colpevole ha subito la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno ed una sanzione di circa 845 euro senza possibilità di pagamento in misura ridotta.