Sfreccia a 105 all'ora in centro abitato: patente e auto ritirata

Patente ritirata e auto sul carroattrezzi per un automobilista straniero beccato in questi giorni mentre viaggiava in auto a 105 chilometri orari (con limite di 50) in una strada del centro di Castelfranco Veneto. L'uomo è stato fermato grazie alla stretta della polizia locale Castellana che in questi giorni ha intensificato i controlli su strada nella speranza di prevenire il rischio di incidenti, sempre molto elevato nella Marca.

Solo negli ultimi cinque giorni sono state sequestrate ben sette auto senza assicurazione, fondamentale in caso di incidente per avere il giusto risarcimento. Un automobilista straniero fermato per guida senza patente e senza assicurazione del proprio motorino ha cercato di inventarsi una serie di scuse adducendo di aver lasciato al suo Paese d’origine la patente salvo poi confessare che il mezzo era senza assicurazione e revisione. Il giorno successivo gli agenti hanno contestato in Borgo Pieve la guida in stato d’ebrezza ad un automobilista visibilmente alterato segnalato da alcuni passanti. Numerose anche le infrazioni contestate per guida facendo uso di cellulare e senza cinture di sicurezza. Controllati durante la circolazione anche numerosi motocicli e ciclisti. Cellulare, velocità, alcool sono i principali fautori dell’aumento degli incidenti stradali. Controlli e prevenzione sono le uniche armi di contrasto assieme all’educazione stradale.