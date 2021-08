Terraglio, controlli contro la prostituzione: multati 17 clienti

Multe di 500 euro a persona per 17 clienti sorpresi dalla polizia locale di Mogliano mentre violavano le norme anti prostituzione. Negli ultimi due mesi i controlli serali dei vigili sono stati nettamente intensificati.

L'estate e le minori restrizioni in vigore hanno riportato la tratta dall'est Europa lungo il Terraglio con numerosi clienti tornati ad affollare la strada nelle calde notti di questi ultimi mesi. Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", su 13 ispezioni serali gli agenti della polizia locale hanno identificato 60 lucciole, di cui dieci solo nell'ultimo fine settimana. Multe e retate sono serviti ad abbassare il numero di squillo presenti nella zona di Mogliano ma la polizia locale non sembra intenzionata ad abbassare la guardia. In molti casi le segnalazioni arrivano dai residenti della zona di Marocco dove molti automobilisti si appartano con le prostitute lasciando rifiuti in strada e creando una situazione di degrado per l'intero quartiere. In alcuni casi i residenti sarebbero arrivati addirittura a sbarrare le loro strade private con una sbarra per non far appartare i clienti in arrivo dal Terraglio.