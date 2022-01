Seduti al bar senza Green Pass: quattro persone multate

È di quattro persone multate il bilancio dei controlli della polizia locale di Mogliano Veneto e Preganziol durante le ultime festività natalizie. Due i clienti sorpresi dai vigili mentre stavano godendosi la loro consumazione seduti al tavolo senza certificazione verde. Gli avventori sono stati sanzionati in due diversi locali: inevitabile la multa anche per i titolari dei due bar che non avevano controllato la certificazione verde ai due clienti.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", anche la polizia intercomunale di Mogliano, Casier e Preganziol sta registrando defezioni importanti a livello di organico. Su 27 agenti previsti al momento ne sono in servizio 23, compreso il Comandante Stefano Forte. Di questi, cinque vigili erano stati sospesi per non essersi vaccinati mentre altri cinque sono in quarantena per contatti o positività dirette. Nonostante la carenza d'organico, però, i controlli continuano ad andare avanti.