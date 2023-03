Alta velocità e telefono alla guida: 85 multati in una settimana

Da inizio marzo pattuglie in orario diurno e notturno hanno intensificato i controlli sulle strade di Villorba, Carbonera, Breda di Piave e Arcade. Nell'ultima settimana gli agenti hanno fermato e multato 11 automobilisti che stavano usando il telefonino alla guida e altri 74 conducenti per eccesso di velocità.

In Via Piave a Lancenigo e in via Postioma a Catena sono invece state fatte 7 sanzioni a mezzi pesanti che non avevano rispettato il divieto di transito. Sono stati invece 15 gli automobilisti multati perché alla guida di veicoli che non erano stati oggetto della revisione periodica, 3 quelli senza assicurazione e a cui, oltre al sequestro del mezzo è stata data una sanzione di 866 euro.