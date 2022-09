Sicurezza stradale, 300 multe in un mese a Vittorio Veneto

Nei giorni della ripresa delle scuola la polizia locale di Vittorio Veneto ha intensificato i controlli su strada per prevenire, per quanto possibile, il verificarsi di stradali. L'attività delle ultime settimane ha portato a 88 sanzioni per eccesso di velocità e 216 violazioni alle norme di comportamento (mancate precedenze, sorpassi, inosservanza della segnaletica, ecc). Da gennaio ad oggi sono stati 63 gli incidenti stradali, di cui 1 particolarmente grave, con una riduzione del 25%, rispetto allo stesso periodo del 2021.

Durante i controlli gli agenti della polizia locale hanno fermato un motociclista 36enne, residente ad Orsago e di nazionalità croata, senza patente alla guida di una moto non revisionata, priva di assicurazione e sottoposta a fermo amministrativo. Il conducente è stato denunciato e la pattuglia ha provveduto al sequestro del mezzo per la successiva confisca, contestando inoltre altre violazioni. Sanzioni simili anche per un automobilista croato che guidava senza patente un’auto risultata radiata (ufficialmente non circolante in Italia), priva di copertura assicurativa. Anche in questo caso, oltre alla denuncia penale, gli agenti hanno proceduto al sequestro del veicolo. I vigili sono poi riusciti ad intercettare un 29enne ganese, residente in Italia, alla guida di un ciclomotore elettrico. Nel corso dell’accertamento è emerso che il conducente guidava sprovvisto di patente, senza aver immatricolato il veicolo e privo di copertura assicurativa. I vigili lo hanno denunciato e sanzionato. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro per la successiva confisca.

Il Comandante della polizia locale vittoriese ha espresso la propria soddisfazione per i risultati dell’attività di tutti i componenti del Comando. In questi giorni è stato pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di quattro agenti. I nuovi arrivi consentiranno l’intensificazione dell’attività di vigilanza. Tra le varie azioni, si prevede di intensificare le pattuglie per contrastare l’uso del telefono durante la guida, l’abbandono di rifiuti e i danneggiamenti a proprietà pubbliche e private.