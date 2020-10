Sfrecciano a 100 all'ora davanti al telelaser: sospesa la patente a tre giovani

Sfrecciavano a circa 100 all'ora a bordo delle loro auto tra Merlengo e Santandrà e per questo, dopo esser stati beccati inequivocabilmente dal telelaser della polizia, sono stati stangati. Nello specifico si tratta di un 32enne di Paese, di un 23enne ed un 25enne entrambi di Nervesa della Battaglia. Come riporta "il Gazzettino", il trio è stato sanzionato con una multa di ben 544 euro ciascuno, oltre la sospensione della patente per un mese.

Nelle scorse ore, però, i controlli sono poi anche proseguiti all'interno di un locale di via Croce a Paderno, ovvero all'ex Agua Caliente. In questo caso gli agenti hanno trovato all'interno una dipendente al lavoro in nero, un cliente intento a fumare al chiuso ma soprattutto erano presenti diverse persone non iscritte al circolo privato quale è oggi il locale. Per questi motivi l'esercizio è stato chiuso fino a data da destinarsi, mentre i titolari sono stati sanzionati con 3.200 euro di multa.