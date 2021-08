Eraclea, bagno in mare di notte con gli amici: 46enne perde la vita

Una notte di divertimento finita in tragedia per Florina Cerasela Gogu, 46 anni, di origine romena ma residente a Eraclea Mare con il marito Alberto Bestetti, originario di Conegliano. Giovedì 19 agosto la donna era andata a fare un bagno in notturna in compagnia di alcuni amici ma non è più riemersa.

La tragedia è avvenuta poco prima delle 3, in via Marinella. A dare l'allarme perché non si trovava più né rispondeva ai richiami sono state le persone che si trovavano assieme a lei. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri. Intorno alle 3 e mezza di notte il corpo senza vita della 46enne è stato ritrovato sulla battigia da una pattuglia di militari dell'Arma. Sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto ma con tutta probabilità si è trattato di un malore che non ha lasciato scampo alla signora. Sul posto anche i sanitari del Suem 118.