Via IV Novembre

Tragedia a Maserada, 57enne muore folgorato in casa

Valeriano Fregonese, classe '63, ha perso la vita poco dopo le 13.15 di martedì 18 maggio in Via VI Novembre a Maserada sul Piave. Inutili i soccorsi per rianimarlo: sul posto il personale del Suem 118, carabinieri e vigili del fuoco