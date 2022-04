Musicisti multati al mercato, il Comune li invita a suonare il 25 Aprile

In pochi giorni è diventata un vero e proprio caso la multa data dalla polizia locale di Mogliano Veneto al quartetto "Le corde del mondo" per aver violato il divieto di suonare tra le bancarelle del mercato cittadino. Ad ognuno dei quattro musicisti era stato consegnato un verbale di 100 euro ciascuno.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", in città non erano mancate le polemiche per la multa ai quattro giovani in Via Don Bosco, a pochi passi da Piazza Caduti. La portavoce del quartetto, la 29enne polacca Katarzyna Jakubowska, aveva chiesto subito di poter incontrare il vicesindaco. La multa non sarà tolta ma il Comune ha deciso di ingaggiare il quartetto per farli suonare il 25 aprile all'atteso mercatino dell'antiquariato in centro storico. Il quartetto ha commentato la notizia sui social con queste parole: «Come tanti di voi sanno, già da 3 anni il nostro quartetto, oltre ai concerti nei teatri e eventi si esibisce anche nelle piazze e vie di varie città venete. Sappiamo bene che per artisti di strada esistono delle autorizzazioni e prima di andare in qualche città ci informiamo sempre, in modo di fare tutto in regola. Non vogliamo discutere di quello che è successo. Volevamo solo dire che questo piccolo incidente che avevamo è andato a buon fine, facendo nascere le nuove amicizie, collaborazioni, opportunità. Ringraziamo i cittadini di Mogliano per il loro coraggio e supporto che in quel momento ci ha aiutato tanto e il Comune di Mogliano per aver colto subito le nostre rimostranze e fatto in modo che possiamo ritornare e riportare la nostra musica. Siamo molto felici di ritornare e suonare a Mogliano e vi invitiamo tutti di venire il 25. Aprile, per il Mercatino del antiquariato».