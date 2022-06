Multato perché senza Green Pass, si dà fuoco: muore dopo quattro mesi

Nadeem Faraz non ce l'ha fatta: dopo quattro mesi di ricovero al Centro grandi ustioni di Verona domenica 12 giugno il suo cuore ha smesso di battere a soli 37 anni. Lo scorso 5 febbraio Nadeem si era dato fuoco davanti al "K2 Kebab" di Oderzo dove lavorava e dov'era stato multato dai carabinieri perché scoperto a lavorare senza Green Pass. «Non ne posso più di tutte queste multe» aveva detto ai militari dell'Arma prima di cospargersi il corpo di benzina e darsi fuoco.

Un gesto estremo che aveva sconvolto Oderzo: nonostante i carabinieri e i commercianti di Via Roma avessero cercato subito di soccorrerlo, le condizioni del 37enne pakistano erano apparse gravissime. Ricoverato in ospedale con ustioni sull'80% del corpo, le sue condizioni si sono aggravate la scorsa settimana portando al decesso. Nadeem era arrivato in Italia da poco meno di dieci anni ed era in attesa di essere estradato in Grecia dove avrebbe dovuto scontare una condanna a 8 anni di carcere per aver venduto quattro grammi di hashish. In passato era stato in cura a Vercelli per problemi di depressione. Arrivato a Oderzo si era trovato bene a lavorare al "K2 Kebab" ma non si era potuto vaccinare contro il Covid perché non era iscritto al sistema sanitario.