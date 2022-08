Ferragosto, Nas nelle case di riposo: «Irregolare il 20% delle strutture»

Ispezioni in tutta Italia, sanzioni per oltre 40mila euro. I carabinieri di Treviso hanno svolto una decina di controlli, anche in orario serale e notturno, senza tuttavia rilevare violazioni

Nel periodo di Ferragosto i carabinieri del Nas hanno rafforzato i controlli presso le strutture per anziani e disabili in tutta Italia. La campagna è stata pianificata per verificare il rispetto dei livelli di assistenza e di cura in un periodo caratterizzato da un aumento della domanda di ospitalità contrapposta ad una riduzione degli operatori dovuta a ferie e riposi lavorativi.

Negli ultimi giorni i carabinieri hanno ispezionato in tutta Italia 351 strutture, tra Rsa, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia, individuando 70 strutture irregolari, pari al 20% degli obiettivi controllati, contestando 127 sanzioni penali e amministrative, per oltre 40mila euro. Tra le violazioni più ricorrenti: carenze strutturali ed organizzative, la presenza di un numero superiore di anziani rispetto alla capienza massima autorizzata, spesso collocati in ambienti eccessivamente ristretti, un numero ridotto di operatori per turno di servizio, in alcuni casi privi di adeguata qualifica e professionalità. Proprio in relazione alla mancata predisposizione delle misure antincendio, nel corso della campagna di controllo sono state contestate complessivamente 12 sanzioni penali ad altrettanti strutture. All’esito dei servizi di controllo, è stata proposta l’emissione di provvedimenti sospensivi del funzionamento nei confronti di 14 strutture con criticità strutturali, organizzative e di igiene, da attuarsi con contestuale trasferimento degli anziani presenti presso le famiglie di origine o altre strutture idonee presenti nel territorio. In provincia di Treviso, i carabinieri hanno svolto una decina di controlli (anche in orario serale e notturno), senza tuttavia rilevare violazioni.