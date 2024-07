Nelle confidenze all'amico la paura di Alex prima del raduno a Vidor

Alex Marangon era preoccupato per il terzo incontro del rituale New Age all'abbazia di Vidor al quale avrebbe poi partecipato sabato scorso, dopo aver già preso parte ai primi due. E aveva riferito qualche giorno prima di questi suoi timori, al momento non meglio precisati, a un suo amico. Lo riferisce l'agenzia Ansa citando ambienti vicini alla famiglia del 25enne di Marcon scomparso il 30 giugno, il cui cadavere è stato ritrovato giorni dopo in un isolotto sul Piave. E proprio nei prossimi giorni gli inquirenti torneranno per nuovi accertamenti a Vidor e sul greto del fiume Piave a Ciano.

Marangon - riporta l'Ansa - avrebbe manifestato "timori e preoccupazioni" in vista dell'appuntamento ma non è chiaro se questa circostanza sia già all'attenzione degli inquirenti che stanno ricostruendo le circostanze della sua morte, avvenuta - come confermato di recente dalla Procura di Treviso - non accidentalmente ma intenzionalmente e con violenza.

Nel frattempo le indagini dei carabinieri proseguono, ascoltando i partecipanti al raduno. Anche domenica 7 luglio ne sono stati sentiti cinque (in tutto quella sera erano una ventina) per chiarire il buco di circa tre ore, dal momento in cui Alex si è allontanato improvvisamente dal raduno, intorno alle 3 di notte, fino alla chiamata ai carabinieri intorno all'alba.