Neopatentato al volante ubriaco, inseguimento di notte con i carabinieri

Guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale: queste le accuse con cui un ragazzo di 20 anni residente in provincia di Treviso è stato denunciato nella notte tra sabato 14 e domenica 15 novembre a Castello di Godego.

I carabinieri del gruppo radiomobile di Castelfranco Veneto lo hanno fermato mentre il giovane era alla guida della sua auto. Non appena si è accorto del posto di blocco, il 20enne, invece di fermarsi, ha cercato di fuggire dando vita a un breve inseguimento con la volante dei carabinieri. L'auto guidata dal ragazzo è finita fuori strada pochi metri più avanti. Uscito in fretta e furia dall'abitacolo, il fuggitivo ha provato di nuovo a scappare, questa volta a piedi in mezzo ai campi venendo infine bloccato dai militari dell'Arma. Sottoposto all'alcoltest è risultato positivo e con un tasso alcolemico pari quasi a 1.80 gr./l. Oltre alla patente ritirata gli è stata contestata anche la violazione del coprifuoco. A rendere la sanzione ancor più grave il fatto che il neopatentato si sia messo ubriaco alla guida in piena notte, violando il coprifuoco entrato in vigore con l'ultimo Dpcm.