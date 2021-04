Etilometro non omologato né revisionato, automobilista assolto

Quando l'hanno fermato l'alcol test segnava 1,86 alla prima lettura e 1,76 alla seconda. Ma l'uomo, un 31enne del posto, è stato assolto dall'accusa di guida in stato di ebbrezza, con la formula dubitativa, perché l'apparecchiatura con cui è avvenuto il test non era stata né omologata né tantomeno sottoposta a revisione dal 2012 a quando, nel 2017 a Nervesa, è stata usata per misurare il suo tasso alcolemico.

Nel gennaio scorso il processo di fronte al giudice Francesco Sartorio era arrivato alla sua conclusione ma dopo le arringhe della pubblica accusa e della difesa, affidata all'avvocato Davide Favotto, invece di ritirasi per la decisione il giudice monocratico aveva richiesto alla polizia stradale, una cui pattuglia aveva portato a termine il controllo, il libretto metrologico dell'etilometro. Invece dell'originale, apparentemente scomparso, era stata prodotta un copia.

Le verifiche hanno concluso che non solo il tester non era stato sottoposto a revisione nei cinque anni precedenti alla data in cui era stato usato sul 31enne ma non era omologato e che la stessa apparecchiatura non era stata sottoposta ad alcune visita, prevista dalla legge, per quanto qualche mese prima fosse stata effettuata una riparazione.