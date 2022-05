Arrestato dopo aver aggredito con un coltello un autista della Mom, scatta anche l'avviso orale

Era stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Montebelluna nel pomeriggio dello scorso 19 aprile a Nervesa della Battaglia, dopo aver ferito con un coltello un autista della Mom che lo aveva sorpreso mentre stava salendo a bordo senza biglietto. Per il 21enne brasiliano, responsabile di questa aggressione, è scattato ora anche il provvedimento dell'avviso orale da parte del Questore di Treviso, Vito Montaruli. Dopo la scarcerazione il ragazzo, con numerosi precedenti alle spalle, è comparso di fronte al giudice che gli ha inflitto la misura cautelare dell'obbligo di firma giornaliero. Indagato per lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, lo straniero verrà giudicato il prossimo 24 ottobre probabilmente con un rito alternativo.

Sempre nei giorni scorsi il Questore ha emesso un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Treviso per la durata di due anni a carico di una diciottenne di Montebelluna, denunciata insieme ad altri tre minori per il reato di furto aggravato in concorso. La giovane, con i baby-complici, lo scorso 28 aprile, si è resa responsabile di una serie di furti di capi di abbigliamento, profumi ed accessori da donna ai danni di alcuni negozi di via Roma. La ragazza è stata rintracciata dagli agenti della sezione volanti della Questura di Treviso in possesso della merce rubata e con gli strumenti utilizzati per eludere i controlli antitaccheggio.