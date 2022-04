Autista della Mom aggredito e ferito con un coltello da un giovane: indagano i carabinieri

Un autista della Mom di 53 anni è stato aggredito nel pomeriggio di oggi, martedì 19 aprile, all'interno di un pullman di linea da un giovane balordo che lo ha ferito a colpi di coltello ad una mano. A scatenare il gesto è stata la semplice richiesta di esibire un biglietto. L'episodio è avvenuto intorno alle 16 nel centro di Nervesa della Battaglia, non distante dalla farmacia. Il giovane autore di questo gesto di violenza si è dileguato a piedi facendo perdere le proprie tracce. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Nervesa. L'autista stava prendendo servizio a Nervesa della Battaglia, lungo la linea 115 da Nervesa a Treviso delle 15.10 che a causa di questo fatto non è stata non effettuata.

«Purtroppo si tratta solo di uno dei tanti episodi di questo tipo che si registrano, è diventata la quotidianità -ha commentato il presidente di Mom, Giacomo Colladon- questo possono fare quello che vogliono, siamo totalmente in loro balia. Fatti così sono un insulto per chi è bravo e paga. Si tratta di persone che devono essere isolate da tutti: chi viene preso con un coltello dovrebbe prendere 8 anni, non 8 minuti perchè tanto dopo lo farà ancora. L'autista ha semplicemente chiesto il biglietto e questo voleva pugnalarlo. Si tratta di una cosa che è impossibile da tollerare». Il fatto che l'autore sarebbe un minorenne lascia ancora più sorpresi. «Se da minorenni sono così -spiega Colladon- quando crescono succedono cosa come quella avvenuta a Pieve di Soligo qualche settimana fa». Il riferimento è all'omicidio di Adriano Armelin, poche settimane fa.