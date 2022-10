Salva la moglie incinta e i due figli dal rogo della loro casa, notte di terrore

Un corto circuito. Sarebbe questa la causa del devastante incendio che nella tarda serata di domenica ha distrutto un'abitazione al civico 30 di via Guido Alessi (la presa 2 del Montello) a Bavaria di Nervesa della Battaglia, lasciando senza un tetto una famiglia composta da padre, un 38enne, moglie di 34 anni, peraltro incinta, e i due figli di 4 e 6 anni. L'uomo, nonostante fosse rimasto ustionato, è riuscito a portare all'esterno la donna e i piccoli, rimasti intossicati e trasportati dal Suem 118 in ospedale a Montebelluna, ed è poi corso a chiedere aiuto all'abitazione più vicina.

L'allarme è scattato alle 22.20. Le fiamme sono divampate al piano terra per cause in corso di valutazione da parte dell’ufficio di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco e si sono subito estese all’intera abitazione disposta su due livelli. L’uomo, sorpreso dal fuoco e dal fumo che stava invadendo lo stabile, è riuscito a portare fuori insieme alla moglie in stato interessante i due bambini piccoli per poi correre se pur ferito alla prima abitazione per dare l’allarme.

I vigili del fuoco sono arrivati dai distaccamenti di Montebelluna, Conegliano e dal comando provinciale di Treviso con due autopompe, due autobotti, l’autoscala e 12 pompieri coadiuvati dal capo servizio e hanno iniziato le operazioni di spegnimento, mentre la famiglia è stata assistita dal personale sanitario del Suem. Le squadre hanno spento il rogo già generalizzato e che ha completamente bruciato tutto il contenuto dell’intera abitazione. Sono stati rimossi dal tetto, ampio circa 100 metri quadrati, i pannelli solari prima che venissero a loro volta interessati dalle fiamme. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione, inagibile per i gravi danni subiti, sono terminate questa mattina all’alba, poco dopo le 6. La famiglia è ora ospite di alcuni parenti.