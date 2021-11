Viaggio nascosti in un camion, sei profughi nella Marca

Tre pattuglie dei carabinieri di Montebelluna sono intervenute nella mattinata di oggi, 4 novembre, presso una ditta di Nervesa della Battaglia dove all'interno di un Tir che stava scaricando della merce presso una ditta del posto sono stati rintracciati 6 soggetti stranieri (dai primissimi accertamenti pare si tratti di uomini sulla trentina d'anni di nazionalità nepalese e afghana).

Sono in corso accertamenti anche sul conducente dell'autotreno, un rumeno proveniente da quel Paese dell'Est Europa. I militari dell'Arma hanno verificato come il veicolo presentasse una manomissione del cordino in ferro che doveva contribuire a "sigillare" il telone del TIR, e che con tutta probabilità ha consentito di aprire il varco, per i 6 malcapitati, per salire sul mezzo durante una sosta di viaggio dello stesso. In corso le procedure di identificazione degli stranieri, che, allo stato, paiono in discrete condizioni di salute.