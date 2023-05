Dobermann aggredisce il cliente di un'autofficina: ferito al Ca' Foncello

Grave episodio nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 14, a Bavaria di Nervesa della Battaglia presso un' officina di riparazione veicoli, in via Campagna Bavaria, Autoservice 2001: un cane di razza Dobermann (Rocco il suo nome) ha aggredito un cliente 59enne di Eraclea che si era recato li, pare, per consegnare dei documenti presso l'officina. Il malcapitato, morso al volto, è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 e trasportato presso l'ospedale Treviso dove l'uomo si trova ricoverato in prognosi riservata ma fortunatamente non in pericolo di vita. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri della stazione di Nervesa della Battaglia, subito intervenuti: l'episodio è stato segnalato alla Procura di Treviso che valluterà eventuali provvedimenti.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il cane era stato lasciato libero nel piazzale dell'officina dal proprietario della stessa. Quanso il 59enne è giunto con la sua auto nel piazzale, una volta sceso, è stato agggredito dall'animale che lo ha morso al volto. Le urla di dolore del malcapitato hanno portato il titolare dell'officina ad intervenire, mettendo in salvo l'uomo e dando l'allarme ai soccorsi. A Bavaria è giunto l'elicottero del Suem 118 che ha trasportato il 59enne al pronto soccorso del nosocomio trevigiano. L'animale è stato visitato da un veterinario dell'Ulss 2. Spetterà ora al giudice del tribunale di Treviso decidere la sua sorte.