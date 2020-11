Spaccio di cocaina: quattro arrestati, sequestrato un chilo di droga

Nella notte tra domenica e lunedì i militari dell'aliquota operativa della Compagnia di Montebelluna con l'aiuto dei carabinieri di Volpago, Nervesa, Cornuda e Montebelluna, hanno arrestato marocchini per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. A finire in manette L.A. 35enne e E.A. 36enne: i due sono stati sottoposti ad un controllo, a Nervesa della Battaglia, mentrs si trovavano a bordo delle rispettive autovetture e trovati in possesso di un chilo e 48 grammi di cocaina. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare la cessione della sostanza da parte dei connazionali L.M. 31enne e L.J., donna di 30 anni. Questi ultimi sono stati trovati in possesso della somma provento dello spaccio pari a circa 20mila euro oltre ad un bilancino e materiale da confezionamento. I quattro si trovano attualmente rinchiusi presso le case circondariali di Treviso e venezia.

Gli arrestati sono considerati degli spacciatori di spicco attivi nell'area della sinistra Piave. E.A., in particolare, è stato trovato in possesso di mezzo chilo di polvere bianca, oltre che di materiale ritenuto utile al confezionamento dello stupefacente. La droga è stata ritrovata all'interno della Citroen Xara di proprietà del 36enne: tre pacchetti di cellophane di colore azzurro tutti avvolti da cellophane trasparente del peso di 206, 205 e 103 grammi, con impresso sopra, con un pennarello color oro, la quantità relativa. Nell'abitazione del magrebino, per l'esattezza nella camera da letto, invece è stato ritrovato un quadernetto con una sorta di contabilità scritta a mano. Sono stati sequestrati anche due telefoni, di cui uno privo di scheda, ritrovati addosso al marocchino mentre in garage sono stati prelevati un rotolo di carta stagnola un rotolo di cellophane trasparente.