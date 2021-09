Adeguamento sismico della Scuola Battistella di Nervesa della Battaglia, lunedì 13 settembre l'inaugurazione

La cerimonia si terrà presso l'area esterna dell'edificio, in via Bombardieri del Re 2, alla presenza dell'assessore regionale all'Istruzione Elena Donazzan

Sono terminati i lavori di adeguamento sismico che hanno interessato la Scuola Primaria Oreste Battistella di Nervesa della Battaglia. Lunedì 13 settembre, alle ore 12, presso l'area esterna dell'edificio, in via Bombardieri del Re 2, si terrà la cerimonia di inaugurazione della rinnovata struttura scolastica, alla presenza dell'assessore regionale all'Istruzione, Elena Donazzan.

«Si tratta di un passo significativo – commenta il sindaco di Nervesa, Fabio Vettori - che identifica il primario obiettivo di cura, tutela e messa in sicurezza dei luoghi abitati e frequentati quotidianamente dai nostri bambini e ragazzi».

I lavori, che sono stati aggiudicati il 7 ottobre 2019, mediante procedura negoziata, all’impresa Mulinari Costruzioni Generali srl di Ravenna, hanno comportato una spesa complessiva pari a 820mila euro. L’avanzamento dei lavori ha subito, come noto, una battuta d’arresto la scorsa primavera, durante i primi mesi di emergenza sanitaria derivante dall’epidemia da Covid-19. Tuttavia, non appena è stato possibile, i lavori sono ripresi e si sono conclusi nell’estate di quest’anno. L’opera di adeguamento sismico della Scuola Primaria Battistella è stata realizzata anche grazie al contributo dello Stato ai Comuni del decreto legge “Misure per la prevenzione del rischio sismico” del 2009, che ha istituito un fondo per la prevenzione del rischio sismico.

La Regione del Veneto, nel 2018, ha approvato la graduatoria finale relativa al bando approvato nello stesso anno, che ha visto il Comune di Nervesa della Battaglia beneficiario di un contributo pari ad 450.400 euro. Inoltre il Gse, Gestore Servizi Energetici per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha accolto la richiesta di incentivo avanzata da questo Ente per un importo pari ad 80.138,50 euro.

«L’Amministrazione comunale di Nervesa della Battaglia ha sempre posto grande attenzione alla sicurezza degli edifici pubblici – prosegue il sindaco Vettori -, considerato anche l’elevato grado di rischio sismico che coinvolge il nostro territorio. La messa in sicurezza delle scuole, che è inserita al primo posto nel programma amministrativo di questa giunta, ha visto dapprima la costruzione della nuova Scuola Secondaria di primo grado e in seguito, nell’ambito della programmazione dei lavori pubblici, l’adeguamento sismico della Scuola Primaria Oreste Battistella di Nervesa della Battaglia e della Scuola Primaria Mario Fiore di Bavaria, che verrà inaugurata a fine settembre».