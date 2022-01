Non si ferma all'alt dei carabinieri, 25enne fermato e arrestato

Non si è fermato all'alt che una pattuglia dei carabinieri gli aveva ordinato, tentando una folle fuga. Protagonista di questo episodio, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in via Schiavonesca a Volpago del Montello, è stato un 25enne residente in provincia di Vicenza. Il giovane è stato arrestato dai militari per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, alla guida della propria autovettura, è stato fermato, dopo un breve inseguimento e una serie di manovre pericolose per sottrarsi al controllo dei militari. Fortunatamente nessuno ha riportato lesioni. Comparso di fronte al giudice per il processo per direttissima, al 25enne è stata inflitta la misura dell'obbligo di firma.