Sparite caldaie, pompe di calore e merce: saccheggiata l'ex sede di "Casa Zero"

Caldaie, pompe di calore e materiale edile vario. Questo il materiale sparito dall'ex sede di Casa Zero, in via Priula a Nervesa della Battaglia. Il furto, avvenuto in un lasso di tempo che va da fine aprile a inizio maggio, è stato scoperto nei giorni scorsi dal curatore fallimentare, Danilo Porrazzo, durante un sopralluogo nel magazzino. I malviventi hanno forzato una finestra al primo piano e hanno probabilmente utilizzato un furgone per portare via il materiale. «Erano beni destinati alle prossime aste, per un valore di base di circa 35mila euro. Abbiamo iniziato nel settembre 2023, una parte del materiale era già al quarto esperimento di vendita. Era già successo a gennaio ma i ladri per fortuna erano stati intercettati e fermati». Anche in questo caso sono stati interessati i carabinieri della stazione di Nervesa della Battaglia che ora hanno aperto un'indagine e passeranno al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona.

"Quelli che aspettano CasaZero": indagini, appello al Governo

Proprio oggi, 15 maggio, il comitato "Quelli che aspettano CasaZero" ha reso pubblica una lettera inviata al senatore di Forza Italia, Roberto Rosso, che segue in prima persona il caso. La richiesta è quella di arrivare ad una veloce chiusura delle indagini.

"Casa Zero è il General contractor di Treviso oggetto di indagine della guardia di finanza dall'agosto 2022 che ha esposto oltre 500 committenti in tutto il nord Italia a sanzioni da parte di AdE, oltre che precluderli con il suo operato e false asseverazioni la possibilità di usufruire delle agevolazioni legate alla riqualificazione energetica" ha scritto Michele Valle, presidente del comitato Quelli che aspettano Casazero "Chiediamo da mesi attenzione e sensibilità sulla nostra situazione, e sul fatto che sconto in fattura e cessione del credito non possono essere equiparati. Siamo rimasti vittime delle maglie di una legge fatta male e le cui continue revisioni si sono concentrate sulle proroghe temporali del beneficio anziché sui controlli preventivi. La cosa paradossale è che ormai a distanza di quasi due anni dal sequestro e la liquidità e dei crediti di Casa Zero ad inizio agosto 2022 (quindi due mesi prima della data "ghigliottina" il 30 settembre 2022 per raggiungere il 30% dei lavori eseguiti), la procura di Treviso non è stata ancora in grado di chiudere le indagini (in un Question Time, una nota del ministero della giustizia prospettava la chiusura delle indagini a novembre 2023). Mi permetto di riallegarle la nostra precedente mail del 6 marzo 2023 oltre a un allegato di più pagine in cui analizzando l'esperienza dei nostri aderenti (circa 200 committenti) abbiamo provato ad inquadrare meglio la situazione. In merito agli importi oggetto di indagine congelati dalla Guardia di Finanza sui conti della Agenzia delle Entrate, chiediamo che tra le destinazioni del loro impiego ci siano anche iniziative a tutela di quei contribuenti, cittadini ed elettori, che come noi sono rimasti vittime della mala gestione dello sconto in fattura previsto da una Legge dello Stato. A differenza della cessione del credito in cui il committente è parte attiva anticipando gli importi delle fatture ed implicitamente accettandole, con lo sconto in fattura in sostanza l'impresa o genera il contractor hanno totale indipendenza nelle emettere fatture generando crediti fittizi e portarle nel loro cassetto fiscale. Purtroppo noi committenti oltre a non aver potuto usufruire delle agevolazioni fiscali, vediamo ora le nostre case esposte all'azione sanzionatoria di AdE, per forme responsabili in solido per il recupero delle somme contestate".