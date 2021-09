Autolavaggio nel mirino, scassinata la colonnina del self service

Ladri in azione nella notte tra domenica e lunedì, poco dopo le 2, all'autolavaggio attiguo alla stazione di servizio Vega di Nervesa della Battaglia, lungo la Pontebbana. Ignoti hanno scassinato lo sportello self service riuscendo a trafugare un bottino molto modesto, una somma di circa 200 euro. Sul posto, allertati dal gestore che era stato svegliato dal sistema d'allarme che si era attivato, sono intervenuti i carabinieri di Montebelluna che ora indagano sul furto che ha causato danni per un migliaio di euro. Saranno visionate le telecamere presenti per dare un volto ai ladri.