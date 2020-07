Razzia di salumi e formaggi da "Frank Baracca"

Ladri in azione nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Nervesa della Battaglia, in via Roma: a finire nel mirino l'arcinoto ristorante-pizzeria "Frank Baracca". Ignoti, attorno all'1.30 circa, hanno scassinato una porta sul retro e una volta all'interno hanno fatto razzia di vari tipo di formaggi e di altri salumi tra cui soppresse ma anche salami, pancetta, bresaola oltre ad un pc portatile. I malviventi si sono allontanati, indisturbati, probabilmente a bordo di un'auto posteggiata nei paraggi. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Nervesa, a cui il furto è stato denunciato. Saranno visionate le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.