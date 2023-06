Gruppo Casa Zero in liquidazione giudiziale, accolte quasi tutte le domande dei creditori

Nel pomeriggio di oggi 20 giugno è arrivata la decisione del giudice Bruno Casciarri: su 622 domande di insinuazione nel passivo del gruppo Casa Zero, l'azienda specializzata in bonus edilizi finita in liquidazione giudiziale, ne sono state ammesse circa il 90%. Il valore del passivo per coloro che vantano crediti dal gruppo che, in ordine dai preferenziali, potranno ottenere un minimo di risarcimento (150 circa sono ex dipendenti del Gruppo Zero, poi ci sono alcuni fornitori e infine la gran parte sono i committenti che avevano affidato alla società di Nervesa il restauro della propria casa attraverso il Superbonus 110%) è di 12,4 milioni di euro rispetto ai 18 totali. Per le richieste presentate tardivamente sono state fissate due udienze, rispettivamente a ottobre e a febbraio del prossimo anno.

Di fronte al Tribunale di Treviso alcuni dei clienti finiti nella "trappola" di Casa Zero hanno inscenato una manifestazione: cartelloni in mano con nomi, tempistiche e costi. Peccato che si tratta di lavoro iniziati e mai finiti o addirittura nemmeno comunciati. Una doppia beffa: non possono mettere mano per ora agli interventi ma sopratutto rischiano di dover pagare all'agenzia delle entrate. "Ma proprio per evitare guai con il fisco - ha detto l'avvocato Maria Brischi, una dei legali che si occupano dei presunti truffati - molti hanno voluto comunque tentare la via dell'insinuazione pur sapendo che la loro domanda non sarebbe stata accolta".

Sul fronte della giustizia penale il sostituto procuratore Massimo De Bortoli ha ottenuto una proroga dei tempi dell'inchiesta, che si concluderà a novembre. Oltre ad Alberto Botter, fondatore e amministratore di fatto del Consorzio (difeso dagli avvocati Simone Guglielmin e Alessandro Rampinelli), Fabio Casarin, legale rappresentante di diritto della società (difeso dall’avvocato Massimiliano Robba), e Massimiliano Mattiazzo, libero professionista con il compito di asseveratore (difeso dall’avvocato Cristian Fornasier), tra gli indagati sono finiti anche tre professionisti (due ingegneri e un consulente del lavoro) Andrea Pillon, classe 1971, Giorgio Feletto, classe 1983, e la consulente Daniela Pacelli, classe 1968 per aver falsamente certificato l’avvenuta esecuzione o la congruità dei lavori per i quali si accedeva all’agevolazione, rendendosi corresponsabili dei reati di truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Inoltre i militari del nucleo di polizia economico-tributaria della Finanza hanno recentemente effettuato sequestri per 27 milioni complessivi: 25 per crediti d’imposta e due fra somme di denaro, immobili e auto, nella disponibilità di cinque dei sei indagati e di una società collegata al consorzio.