Maltratta la moglie, patteggia 1 anno e 4 mesi

«Se ne hai mangi, oppure fischi». Queste sono alcune delle frasi con cui un 66enne umiliava costantemente la moglie, una 60enne, costringendola ad una vera e propria sudditanza psicologica. L'uomo, difeso dall'avvocato Simone Marian, è comparso di fronte al gup Angelo Mascolo e ha patteggiato ieri, martedì 9 febbraio, una pena di un 1 e quattro mesi, con la sospensione condizionale della pena.

La vicenda ha come teatro Nervesa della Battaglia e si è svolta la scorsa primavera. I due coniugi venivano da un lungo matrimonio da cui sono nati tre figli. Un'unione all'insegna di "alti e bassi" che però, all'incirca un anno fa, è scoppiata. Le tensioni tra i due sfociano in maltrattamenti veri e propri, con lui che si rende protagonista di percosse, e vieta alla moglie per gelosia ogni tipo di contatto sociale con persone al di fuori della propria famiglia, controllandole ossessivamente il telefono. A marzo la donna, provata dal regime di vita a cui il marito la costringeva, sporge denuncia. Nel frattempo i due hanno però fatto pace. Si sono riconciliati e sono tornati a vivere insieme dopo un breve separazione e il 66enne ha anche risarcito la moglie per le vessazioni subite.