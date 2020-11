Trovato in casa con mezzo chilo di cocaina, in manette spacciatore 36enne

Lo seguivano da un po', ritenendolo uno degli spacciatori di spicco attivi nell'area della sinistra Piave. Così ieri sera, domenica 1 novembre, si sono presentati a casa sua per una perquisizione praticamente a colpo sicuro. E' così che è finito in manette Abdessamad El Bouzaidi, cittadino marocchino di 36 anni residente a Nervesa. I carabinieri delle Legione di Montebelluna lo hanno trovato in possesso di mezzo chilo di cocaina, oltre che di materiale ritenuto utile al confezionamento dello stupefacente. L'uomo è attualmente detenuto nel carcere di Treviso in attesa della convalida e dell'interrogatorio di garanzia.

La droga è stata ritrovata all'interno della Citroen Xara di proprietà di El Bouzaidi: tre pacchetti di cellophane di colore azzurro tutti avvolti da cellophane trasparente del peso di 206, 205 e 103 grammi, con impresso sopra, con un pennarello color oro, la quantità relativa. Nell'abitazione del 36enne, per l'esattezza nella camera da letto, invece è stato ritrovato un quadernetto con una sorta di contabilità scritta a mano. Sono stati sequestrati anche due telefoni, di cui uno privo di scheda, ritrovati addosso al marocchino mentre in garage sono stati prelevati un rotolo di carta stagnola un rotolo di cellophane trasparente.