Scomparsa una 21enne, ricerche in corso tra Nervesa ed Arcade

Da giovedì mattina è scomparsa nel nulla, senza dare più sue notizie, una ragazza 21enne di origini messicane, residente con la famiglia a Nervesa della Battaglia, in località Sovilla. La ragazza sarebbe stata vita per l'ultima volta nella zona dell'ufficio postale. Il suo allontanamento è stato preannunciato alla madre e alla sorellina di 15 anni con una lettera in cui preannunciava la volontà di compiere un gesto estremo. Dalle prime ore della mattinata di oggi sono in corso ricerche da parte di carabinieri, protezione civile e vigili del fuoco. L'amministrazione comunale ha attivato il Coc. Impiegati nell'occasione anche alcune unità cinofile oltre ad un elicottero che ha sorvolato la zona interessata dalle ricerche: il territorio di Nervesa principalmente ma anche Arcade e l'area del fiume Piave. Inizialmente le ricerche si erano concentrate nelle immediate pertinenze dell'abitazione in cui viveva, per ora senza esito.

La giovane soffrirebbe da qualche tempo di crisi depressive: non aveva, secondo gli investigatori, molti contatti sociali e frequentava un corso come estetista e massaggiatrice. La 21enne vive a Sovilla con madre e sorellina: il padre si trova in Messico, dopo la separazione dall'ex moglie che nel frattempo si è legata ad un nuovo compagno.