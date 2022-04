Ferisce con un coltello l'autista dell'autobus, subito libero l'aggressore

E' tornato subito libero il 21enne che ieri, 19 aprile, è stato l'autore di una aggressione ad un autista della Mom presso la fermata in piazza La Piave, a Nervesa della Battaglia. Il giovane, che è di origine brasiliana e ha precedenti per delitti contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, intorno alle 15,30 sarebbe salito a bordo dell'autobus privo di regolare biglietto. L'autista lo avrebbe allora fatto scendere ma il ragazzo lo ha aggredito, prima con un pugno in faccia e poi ferendolo con un coltello a serramanico. Colpito al volto e ad un braccio l'autista della Mom è stato soccorso da un'ambulanza e trasportato all'ospedale di Montebelluna, dove gli hanno riscontrato ferite lievi, alcune delle quali suturate con alcuni punti e guardibili in alcuni giorni di prognosi.

Oggi, 20 aprile, il 21enne è comparso davanti al giudice Umberto Donà per la convalida dell'arresto e il processo per direttissima, in cui doveva rispondere di lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di oggetti atti ad offendere. Su di lui è stata emessa la misura cautelare dell'obbligo di firma presso i carabinieri di Nervesa e l'udienza è stata rinviata al 24 ottobre, quando il giovane chiederà di essere giudicato con un rito alternativo.

La scena dell'aggressione è stata vista da un testimone, che ha chiamato i militari di Nervesa. Dalla descrizione i militari lo hanno individuato e raggiunto a casa, dove si era rifugiato nel frattempo. Ma qui il 21enne ha cercato di scappare nuovamente: sono stati istanti concitati, con spinte e strattonamenti fino a che è stato bloccato ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.