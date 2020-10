Violentata dal padre a quattro anni, la testimonianza choc della figlia

Si è costituita come parte civile e ha deposto in aula la presunta vittima di abusi sessuali commessi quando lei era solo una bambina. Sul banco degli accusati c'è il padre, un uomo di 71anni, che adesso deve rispondere del gravo reato di violenza sessuale su minore.Una deposizione drammatica, interrotta spesso dal pianto delle ragazza, che oggi ha 20 anni e da qual dito puntato contro il papà, che era in aula, con cui lei dice di non aver più contatti da quando l'uomo ha abbandonato la famiglia 7 anni fa.

«Avevo quattro anni - ha raccontato - e con la scusa di farmi il bagno mi toccava. Ricordo che mi sollevava per le braccia e mi leccava. Lo facevo ogni volta che mi lavava. E' una memoria vivida che ha perché aveva la barba e il contatto con la mia pelle mi aveva causato un forte irritazione, che fu curata con una crema lenitiva». «Mia madre- continua - non era mai in casa quando succedevano queste cose, lavorava...anzi faceva due lavori perché lui non aveva una occupazione. Mi diceva «facciamo il gioco della carota e dell'immondizia», mi stendeva nel letto grande e mi costringeva ad atti orali. Questa cosa è andata avanti fino a quando io avevo sei anni, tra Alano di Piave, Signoressa e Nervesa che sono le tre località in cui ho abitato».

Il racconto continua, in tutta la sua crudezza, con la descrizione anche dei maltrattamenti. «Io non sono brava in matematica - ha detto la giovane - e allora lui mi diceva che ero una buona a niente, non come la "sua" Federica, la figlia che aveva avuto da un precedente matrimonio».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma i desideri osceni dell'uomo, che si protesta innocente sostenendo che «la ex mi ha messo mia figlia contro per una questione di soldi», non si arrestavano alla su bambina. «Quando una amica veniva a trovarmi - ha riferito - lui chiudeva gli scuri e poi ci faceva distendere sul lettone grande. Ci faceva vedere filmati osceni che ritraevano delle donne nude che si baciavano, poi voleva che ripetessimo le scene dicendo che anche noi ci potevamo baciare. Ma la cosa peggiore è che ci riprendeva mentre lo facevamo. Lui filmava tutto».