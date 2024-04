Viva l'Italia antifascista, manifesti contro il negozio che espone le foto del Duce

Nel giorno dell'anniversario della morte di Benito Mussolini, domenica 28 aprile, due manifesti con la scritta "Viva l'Italia antifascista" sono stati incollati sulla vetrina del negozio di Nervesa della Battaglia che da tempo espone in vetrina foto e cimeli del periodo fascista.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", non è la prima volta che il negozio, già al centro di numerose polemiche, viene preso di mira. Nell'ottobre del 2023 ignoti avevano riempito la vetrina del negozio con decine di volantini con la scritta "il fascismo non è un'opinione" e altre frasi in favore della Resistenza. Domenica il nuovo blitz, a pochi giorni dai festeggiamenti per il 25 Aprile. I manifesti dedicati all'Italia antifascista sono stati rimossi dopo poche ore ma, a molti residenti, il gesto non è passato inosservato. I cimeli fascisti del negozio, intanto, rimangono al loro posto: le autorità non hanno ravvisato gli estremi per intervenire e dal Comune nessuno dice di essere stato informato su quanto accaduto alla vetrina del negozio domenica scorsa.