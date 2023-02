Truffa Nft, l'avvocato di Christian Visentin smentisce il suo arresto

Colpo di scena nella vicenda della New Financial Technology, società che prometteva ai singoli utenti il 10% di interessi al mese per ogni investimento in criptovalute. Christian Visentin, uno dei fondatori della società che avrebbe truffato almeno 6 mila clienti, per un "bottino" totale che sfiorerebbe i 300 milioni di euro, sarebbe ancora in libertà.

«Ho letto ieri» dice l'avvocato Paolo Gianatti, il difensore italiano «che Christian Visentin sarebbe stato arrestato a Dubai. Al contrario preciso che che il mio assistito è libero e si presenterà spontaneamente all’autorità giudiziaria degli Emirati». Il difensore spiega poi poi che «come già espresso relativamente alla Procura di Treviso, Visentin è pronto a mettersi a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esatta ricostruzione dei fatti e per ogni esigenza di chiarimento». Sarebbe invece confermato l'arresto di Emanuele Giullini, altro socio fondatore di Nft.

Intanto soono almeno una decina le persone iscritte nel registro dai magistrati trevigiani, che sull'attività della New Financial Technology hanno aperto una inchiesta per truffa aggravata. Si tratterebbe dei procacciatori d'affari che contattavano i clienti e che sono finiti sotto la lente d'ingrandimento della Procura per abusivismo finanziario.