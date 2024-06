Trovato morto in casa, il sorriso di Nicola si è spento a soli 21 anni

Arcade in lutto per la scomparsa prematura di Nicola Calesso, trovato senza vita lunedì 3 giugno nell'appartamento in cui viveva a Bologna. Sotto choc i genitori e il fratello Matteo: l'ultimo saluto sabato 8 giugno, alle ore 15, nella chiesa di Arcade