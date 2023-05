Fidanzati morti in moto, casco e guanti sulla bara per l'addio a Nicole

Dolore e commozione giovedì pomeriggio, 4 maggio, per l'ultimo saluto a Nicole Rebecca Gaia Bellusci, la 24enne di Montebelluna compagna di Antonio Cerruti, il 31enne proprietario della moto finita fuori strada in via XVIII Giugno a Volpago del Montello. I due fidanzati hanno perso la vita sul colpo lo scorso 27 aprile ma i funerali sono stati fissati con due cerimonie separate.

Giovedì la cerimonia per Nicole in Duomo a Montebelluna dove in tantissimi sono arrivati per portare la loro vicinanza a mamma Monia, papà Pasquale e alla sorella Cheyenne. Come riportato da Qdpnews.it, oltre agli amici e ai colleghi di Nicole, erano presenti anche il sindaco Bordin, l’assessore Maria Bortoletto e l’ex dirigente scolastica del "Liceo Veronese" di Montebelluna Rosita De Bortoli. Struggente il messaggio della sorella, letto all’inizio del rito funebre: "Ci hai lasciato all’improvviso senza un libretto di istruzioni da seguire. Cerchiamo di convivere con questo straziante dolore che non accetteremo mai. Fa così male che mi sembra di non viverlo. Mi manchi ed è una mancanza che aspira all’essenza dei gesti piccoli a cui tu davi importanza. Posso dirti con fierezza di essere fortunata ad averti avuto nella mia vita, la stessa che mamma e papà ci hanno donato e che noi abbiamo reso unica". Proprio il giorno prima della cerimonia, mercoledì 3 maggio, a casa di Nicole era arrivato il libretto della nuova moto Ducati che la 24enne si era comprata ma non ha avuto modo di provare. La due ruote su cui viaggiava insieme al fidanzato Antonio era stata messa in vendita dalla coppia due giorni prima dell'incidente mortale. Un tragico destino che ha lasciato due famiglie distrutte dal dolore. Il casco di Nicole e i suoi guanti da moto sono stati messi sopra il feretro bianco durante la cerimonia funebre. All'uscita dalla chiesa un lungo e commosso applauso ha accompagnato l'ultimo viaggio di Nicole con l'abbraccio tra i genitori dei due fidanzati ed un ultimo bacio alla bara.