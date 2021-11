No vax, perquisizioni in sedici città italiane: c'è anche Treviso

Dopo il sequestro del canale Telegram "Basta dittatura", disposto a fine settembre su richiesta della procura di Torino (pm Valentina Sellaroli), la polizia (postale e Digos) sta eseguendo nella mattinata di lunedì 15 novembre 17 decreti di perquisizione, in diverse città d’Italia, nei confronti di attivisti "no vax" e "no Green Pass". A tutti i cittadini finiti nel mirino delle forze dell'ordine sono contestati i reati di istigazione a delinquere con l’aggravante del ricorso a strumenti telematici e istigazione a disobbedire le leggi.

Come riportato da TorinoToday, molti dei perquisiti sono già noti alle forze dell'ordine sia per aver aderito a posizioni estremiste sia per precedenti reati quali resistenza a pubblico ufficiale (anche con blocchi stradali e aggressioni nel corso di manifestazioni in strada), furto, rapina, estorsione ed in materia di stupefacenti. Tra gli indagati figurano però anche persone incensurate cadute nella spirale dell’odio online. I contenuti e i toni sono risultati esasperati, con riferimenti espliciti a “impiccagioni”, “fucilazioni” e “gambizzazioni”, oltre ad allusioni dirette a “nuove marce su Roma” e ad atti di terrorismo. Le città coinvolte sono 16 tra cui: Treviso, Ancona, Brescia, Cremona, Imperia, Milano, Pesaro Urbino, Pescara, Palermo, Pordenone, Roma, Salerno, Siena, Trieste, Torino e Varese. Ulteriori novità sull'indagine sono attese nel corso della giornata.