Scritte no vax, l'Ulss 2: «Queste persone non meritano importanza»

«I no vax scrivono sui muri, noi li ripuliamo. Queste persone non meritano nessuna importanza». Francesco Benazzi, direttore generale dell'Ulss 2, commenta così i recenti episodi di vandalismo apparsi sui muri di diversi edifici della Marca e rivendicati dal movimento "no vax". Nei mesi scorsi le prime scritte contro i vaccini anti-Covid erano apparse proprio sul muro d'ingresso di Villa Carisi, quartier generale dell'azienda sanitaria trevigiana in zona Fiera. Oggi il muro appare di nuovo imbiancato a fresco ma le scritte a firma no vax hanno segnato anche la sede della Cgil di Treviso e all'istituto Palladio (all'indirizzo del sindaco Mario Conte).

«Polizia e autorità giudiziaria stanno indagando su questi episodi - continua Benazzi - speriamo di riuscire a individuare il vandalo autore delle scritte il prima possibile. Ci dispiace solo per la spesa e per il tempo che abbiamo dovuto perdere per ripulire i nostri muri da questi slogan, per il resto penso che episodi simili non meritino alcuna rilevanza».