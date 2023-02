No Vax, nuove scritte sui muri della scuola elementare: indagano i carabinieri

Tornano le scritte "no vax" in vernice rossa a Treviso. Dopo alcuni mesi in cui slogan e raid vandalici sembravano terminati, venerdì 17 febbraio, all'esterno della scuola primaria di Via Paludetti a Treviso il muro è stato imbrattato con le parole: "Lotta, diritti e libertà" accompagnate dalla W dentro al cerchio, simbolo del movimento anti-vaccini. Gli accertamenti sull'accaduto sono stati eseguiti dai carabinieri di Treviso, chiamati sul posto dopo la scoperta delle scritte. I filmati delle videocamere della zona potrebbero aiutare i militari dell'Arma nell'individuare i responsabili di questo nuovo atto vandalico.