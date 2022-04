No vax, imbrattata la scuola Vittorino Da Feltre: «Offesa alla comunità»

«Esprimere le proprie idee è un diritto, scarabocchiare sui muri è un'offesa alla comunità. Imbrattare le scuole per pubblicizzare gruppi e canali Telegram a una "lotta non violenta" non è democrazia». Il sindaco di Treviso, Mario Conte, commenta con queste parole il nuovo raid vandalico "no vax" ai danni della scuola elementare "Vittorino da Feltre", nel quartiere di Monigo.

Vernice rossa e scritte deliranti contro governo e vaccini, a rimetterci sono i bambini delle elementari che, venerdì mattina, hanno trovato la loro scuola deturpata con messaggi come: "Il vax uccide e il Governo nazista lo sa". Le scritte in stampatello erano firmate con le due V già comparse in altri messaggi no vax comparsi nei mesi scorsi a Treviso. Nel mirino dei vandali anche la scuola dell’infanzia di San Liberale. Le forze dell'ordine sono state allertate da entrambi gli istituti e le indagini sul caso sono in corso.