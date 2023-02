No Vax ed ecovandali: nuove scritte e rifiuti abbandonati sulla Treviso-Ostiglia

Gallery





No Vax ancora in azione lungo l'ultimo miglio della ciclabile Treviso-Ostiglia. In una domenica di Carnevale uggiosa, dopo aver lordato le pareti della scuola Rambaldo degli Azzoni causando danni per decine di migliaia di euro, i No Vax sono passati a "riverniciare" i tunnel Po, Serenissima ed Eden lungo l'Ultimo Miglio nonchè il muretto di Strada dell'Aeroporto.

A completare il raid l'abbandono ormai consueto di sacconi d'immondizia a poca distanza dal cavalcavia di viale della Serenissima dove il Comune aveva appena ripulito, evidente segno di sfida e sberleffo. Tra i rifiuti gettati anche pacchi pieni di generi alimentari, frutto di qualche generosa colletta, evidentemente non graditi dai destinatari che se ne sono disfatti buttandoli, pieni, nell'area sosta e fitness situata all'imbocco del tunnel Serenissima. Gesto ignobile quest'ultimo, che avvilisce profondamente pensando a chi, con generosità si prodiga quotidianamente per gli indigenti o, considerando l'accaduto, presunti tali.

Vittore Trabucco