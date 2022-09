Schianto mortale sulla Noalese, muore un ragazzo di 19 anni

Un'altra vita giovane spezzata sulle strade del Veneto. Un ragazzo di 19 anni di Santa Maria di Sala (Veternigo), Riccardo Gallo, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto verso le 4.30 del mattino di domenica sulla strada regionale Noalese, poco distante dal centro cittadino. I rilievi e la ricostruzione dei carabinieri intervenuti chiariranno la dinamica dello schianto che, in base alle prime verifiche, sarebbe avvenuto a seguito di un'uscita autonoma dell'auto, una Fiat Punto, dalla carreggiata. Il veicolo è finito prima in un fossato e poi in un terreno agricolo. A bordo viaggiavano cinque giovani. Ad avere la peggio è stato il 19enne, figlio di Mirco, titolare di una nota bottega di barber shop a Castelfranco Veneto. L'auto era guidata dalla fidanzata della vittima, di neppure 20 anni. Gli altri amici hanno rispettivamente 19, 18 e 17 anni.

Il gruppo di giovanissimi, tra loro anche la ragazza della vittima, rientrava da una serata trascorsa alla discoteca "Parco dei Principi". L'auto andava verso Santa Maria di Sala. I segni sull'asfalto e l'impatto del veicolo al termine della corsa, finito in un fossato, contribuiranno a far luce sulla ragione della presunta perdita di controllo del mezzo. L'auto è stata sequestrata. I carabinieri di Noale lavoreranno anche all'ascolto dei superstiti: sembra che la vittima, che lavorava come dipingitore in un'azienda della zona, non indossasse la cintura di sicurezza. Per ora non sembra che altri mezzi oltre a quello interessato dall'incidente siano rimasti coinvolti nel mortale. Riccardo viveva in via Cainazzi a Veternigo con i genitori, Mirco e Valentina, a Veternigo e i fratelli Alex e Veronica.