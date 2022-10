Scendono dall'auto e sparano due colpi di pistola: paura nella notte

Sono in corso in queste ore le indagini per fare luce su quanto accaduto nella tarda serata di sabato 8 ottobre a Maserada sul Piave. Un cittadino nomade, ormai da tempo residente in paese, ha chiamato i militari dell'Arma verso le 22.30 segnalando che, poco prima, due uomini non identificati si erano fermati a circa un centinaio di metri dalla sua abitazione.

Una volta scesi dall'auto i due uomini hanno sparato due colpi di pistola contro la casa del nomade. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I carabinieri sono ora alla ricerca di indizi che possano fare luce sul movente mentre i due uomini sono riusciti a fuggire in auto e sono ancora a piede libero