Non vuole esibire il super green pass e getta il caffè addosso alla cameriera

Non voleva mostrare il super green pass, necessario da qualche giorno per entrare nei luoghi pubblici. E ha gettato il caffè addosso alla cameriera.

E' successo venerdì 10 dicembre nel bar di un negozio a San Fior. Un uomo, entrato in compagnia della compagna e del figlio, di fronte alla richiesta di Anna - la cameriera che lo stava servendo - di esibire il super green pass, non ci sta e polemizza fin da subito. Segue il gesto, brusco e violento. Il caffè non è finito in faccia alla ragazza solo per un caso fortuito.

«Ho messo la mano avanti - spiega Anna - ho avuto paura e ho pianto: è la prima volta che capita una cosa così estrema. La prossima volta che fanno? Mi mettono le mani addosso? All'autore del gesto chiedo, la prossima volta, di essere più umano. Io devo fare il mio lavoro: solo se ci aiutiamo a vicenda possiamo uscirne». A scusarsi in seguito è stato il figlio dell'uomo, in evidente imbarazzo. «Si è scusato - continua la cameriera - dicendo che il padre aveva il green pass ma che non lo voleva esibire».