In arrivo 150 nuovi migranti in Veneto. Il traghetto Galaxy approderà questa sera nell'area di transito per le pre-identificazioni di Porto Empedocle (Agrigento), proveniente da Lampedusa, e già attorno alle 20 i 740 passeggeri a bordo cominceranno a essere trasferiti nel territorio nazionale.

Sono già stati pianificati alcuni spostamenti dall'ufficio territoriale del Governo: partiranno con tre pullman all'indirizzo della nostra regione (circa un quinto del totale), 40 verso l'Umbria, 150 per l'Emilia e 100 per Vibo Valentia. I complessivi 440 sono stati già identificati dalla polizia, che riesce assieme alla Croce Rossa a tenere i ritmi infernali imposti dai continui sbarchi, all'hotspot di Lampedusa.

Intanto, sono 258 i migranti presenti nell'area di transito siciliana. I poliziotti dell'ufficio Immigrazione della questura di Agrigento stanno ultimando le foto-segnalazioni e quasi tutti verranno trasferiti entro le ore 11. Secondo disposizioni della prefettura, d'intesa con il Viminale, la polizia scorterà 130 migranti, su 3 diversi pullman, a Pozzallo; 30 su un bus a Messina, 80, su due mezzi, in Abruzzo; 20 al Cara di Caltanissetta.