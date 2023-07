Lite furibonda in piazza, 35enne accoltellato al torace: è grave al Ca' Foncello

Grave episodio di violenza nella tarda serata di ieri, martedì 25 luglio, nel cuore del centro di Oderzo, in piazza Grande. Un 35enne di origini marocchine, A.E.O., è rimasto ferito da una coltellata al torace che gli è stata sferrata da ignoti. Lo straniero, sanguinante, è entrato in un bar della piazza per chiedere aiuto al gestore e si è poi accasciato a terra. L'uomo è stato poi soccorso da medico e infermieri del Suem 118 e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri della Tenenza di Oderzo che in queste ore stanno chiarendo i contorni e le cause della lite, sfociata poi nel ferimento del 35enne, noto per precedenti alle spalle e ben noto alle forze dell'ordine. Il 35enne sarà sentito nelle prossime ore dagli investigatori.