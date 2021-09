Finge di conoscerlo e lo abbraccia, agente di commercio derubato

Si è avvicinato ad un uomo ed è riuscita a sfilargli il prezioso orologio che teneva al polso. Vittima di questo episodio, avvenuto il 24 agosto scorso, un agente di commercio di 65 anni che aveva raccontato ai carabinieri di Oderzo di essere rimasto vittima di un furto con l’ormai nota “tecnica dell’abbraccio”, riferendo che mentre si trovava, verso l’ora di pranzo, davanti alla propria abitazione, in procinto di parcheggiare l’autovettura, era stato avvicinato da una donna sconosciuta che era riuscita a sfilargli dal polso sinistro un orologio in acciaio del valore di svariate migliaia di euro e si era poi dileguata facendo perdere le proprie tracce.

Al termine di accurate indagini i militari dell’Arma opitergini sono riusciti a identificare la ladra "manolesta", denunciando in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per furto con destrezza una cittadina 34enne di origini rumene, senza fissa dimora e già gravata da precedenti di polizia. Un ausilio importante per l’identificazione della straniera è venuta dalla visione delle riprese degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, che ha ripreso gli spostamenti della donna prima e dopo il compimento dell’azione criminosa.