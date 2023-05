Ubriaco getta la bici sulla strada al passaggio delle auto, poi aggredisce i carabinieri

Completamente ubriaco, gettava la propria bici sulla strada al passaggio delle auto. L'episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Oderzo e ha portato i carabinieri della Tenenza ad arrestatre un 38enne originario del potentino, già noto alle forze dell'ordine, per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale un 38enne originario del potentino, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato segnalato da alcuni automobilisti al 112 perchè faceva cadere la propria bicicletta verso i veicoli in transito. All’arrivo dei carabinieri l'uomo, con atteggiamento molto aggressivo, ha gettato anche contro i militari la bicicletta, minacciandoli e rendendo così necessaria la sua immobilizzazione forzata. Condotto in caserma, il 38enne è stato trattenuto in cella di sicurezza. Il processo per direttissima è previsto per domani, 8 maggio, presso il tribunale di Treviso.