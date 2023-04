Avvocatessa accoltellata: alla base la causa ereditaria per la cessione di alcuni terreni

«Sull'accaduto non ha voluto raccontare nulla, è chiaramente scossa, ha momenti di lucidità in cui parla tranquillamente e momenti di pianto perchè comunque, nonostante tutto continua a difendere questa persona. "Poverino, si è rovinato la vita" e via dicendo perchè ce l'aveva a cuore»: ha parlare è Fabio Zorz, compagno dell'avvocato Meri Zorz, rimasta ferita fortunatamente non in modo grave da un infermiere di 53 anni, Giuseppe Silvestrini, poi trovato morto suicida in un rustico di Mansuè. Lo stato di forte tensione in cui viveva l'uomo e che l'ha portato ad aggredire l'avvocato Zorz sarebbe dovuto ad una causa ereditaria per la successione di alcuni terreni. «Era per la gestione, non c'era una diatriba all'interno della famiglia»: spiega Fabio Zorz.